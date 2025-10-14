Žrijebanje političkih subjekata za redoslijed na glasačkom listiću za predsjednika RS

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će sutra održati žrijebanje kako bi se utvrdio redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, u skladu sa članom 5.15 stav (2) Izbornog zakona BiH i Uputstvom o postupku žrijebanja političkih subjekata za utvrđivanje redoslijeda na glasačkom listiću.

Centralna izborna komisija BiH će na osnovu zapisnika o provedenom žrijebanju donijeti odluku kojom će utvrditi redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću koji će se primjenjivati na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

Navedena odluka i zapisnik o održanom žrijebanju će nakon usvajanja biti dostupni javnosti na internet stranici Centralne izborne komisije BiH.

Postupku žrijebanja shodno odredbi člana 5.15 stav (2) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine mogu prisustvovati predstavnici političkih subjekata i akreditirani posmatrači, saopćeno je iz CIK-a BiH.