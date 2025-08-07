Ajla više nije među nama, Kada ćemo shvatiti gdje nas droga i alkohol vode?

Ajla Nuhanović imala je samo 19 godina. Bila je nasmijana, skromna, lijepa, omiljena među učenicima i profesorima Gimnazije „Ismet Mujezinović“ u Tuzli. Njena prerana smrt potresla je ne samo školsku zajednicu, već cijelu Kalesiju, Vukovije, Tuzlu i okolinu. U emotivnoj oproštajnoj poruci, iz škole u kojoj je učila poručili su kako će njen osmijeh i odvažnost zauvijek ostati u njihovim mislima.

Ajlin život je ugašen u ranim jutarnjim satima 5. augusta na magistralnom putu Tuzla–Sarajevo, u blizini robne kuće Omega u Živinicama. Udario ju je automobil dok je išla pješke. Vozač, Vejsil Halilović (26) iz Kladnja, bio je pod utjecajem alkohola i droge – amfetamina. Iako nesposoban za vožnju, sjeo je za volan. Kretao se neprilagođenom brzinom i nije reagovao na vrijeme. Ajla je preminula na licu mjesta.

U izvještaju Tužilaštva TK stoji da je Halilović svjesno ugrozio javni saobraćaj i živote ljudi, a sada mu prijeti dugogodišnja zatvorska kazna. I dok će on odgovarati pred zakonom, jedno je pitanje važnije i ostaje bez odgovora, kada ćemo shvatiti?

Kada ćemo, kao društvo, kao zajednica, kao pojedinci, ozbiljno govoriti o štetnosti alkohola i narkotika? Ne u statistici, ne kroz kampanje koje traju dan ili dva, nego istinski, glasno i uporno. Jer Ajlina smrt nije nesreća. To je posljedica. Posljedica bahatosti, neodgovornosti i tišine.

U petak, 08.08.2025. godine, simbolično u 11:55, građani Vukovija Donjih i Kalesije okupit će se ispred Doma kulture, u mirnom protestu protiv neodgovorne vožnje. Njihovi zahtjevi su jasni: više kontrole, usporivači brzine, kamere, bolja signalizacija i strožije kazne.

Ali nijedna mjera neće vratiti Ajlu. I nijedna neće biti dovoljna ako se mi ne promijenimo iznutra, ako ne budemo oni koji neće tolerisati vožnju pod dejstvom alkohola, koji će prijaviti, reagovati, upozoriti.

Ajla više nije među nama. A nas ostale ostaje da se pitamo, koliko još života mora biti ugašeno da bismo shvatili koliko su opasni vozači pod dejstvom narkotika i alkohola? Kada ćemo se trgnuti i prestati šutjeti?

Jer svaka šutnja nas čini saučesnicima. A svaki izgubljeni život, nenadoknadivom tragedijom.