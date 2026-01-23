Aleksa Jugović novo pojačanje tuzlanske Slobode

OKK Sloboda Energoinvest potvrdio je da je Aleksa Jugović novo pojačanje tuzlanskog kluba.

Iz Slobode navode da je riječ o 31-godišnjem košarkašu rođenom u Leskovcu, koji igra na poziciji beka i važi za iskusnog i svestranog igrača.

“Jugović je započeo svoju karijeru u rodnom gradu, nastavio je studije i takmičenje u NCAA ligi za Tennessee Tech u Sjedinjenim Američkim Državama, a zatim je svoju profesionalnu karijeru gradio u evropskim klubovima. U Tuzlu stiže motivisan da svojim iskustvom, radnom etikom i šuterskim sposobnostima doprinese ekipi u nastavku sezone”, objavio je klub.

Sloboda podsjeća da “crveno-crni” u nedjelju od 19 sati u tuzlanskom Mejdanu igraju utakmicu 15. kola Prvenstva BiH protiv Leotara iz Trebinja.

“Sloboda Energoinvest ima pet vezanih pobjeda u ligaškom takmičenju, a košarkaši trenera Trbića još uvijek ne znaju za poraz na domaćem parketu u ovoj sezoni”, naveli su iz kluba.

