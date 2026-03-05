Video: Amerika potopila iransku fregatu, poginulo najmanje 87 mornara

Nakon ranije objavljene informacije da je američka podmornica potopila iranski ratni brod u Indijskom okeanu, vlasti Šri Lanke i američki zvaničnici iznijeli su prve podatke o žrtvama napada. Prema dostupnim informacijama, najmanje 87 iranskih mornara je poginulo, dok se oko 60 članova posade i dalje vodi kao nestalo.

Fregata IRIS Dena, koja se vraćala u Iran nakon pomorskih vježbi održanih u Indiji, pogođena je torpedom ispaljenim iz američke podmornice u međunarodnim vodama nedaleko od južne obale Šri Lanke. Ovaj incident dodatno je proširio područje sukoba između Washingtona i Teherana, koji se sada proteže stotinama kilometara dalje od Perzijskog zaljeva.

Bolnički izvori iz lučkog grada Galle na Šri Lanki naveli su da su spasilačke ekipe u ranim jutarnjim satima zaprimile poziv u pomoć, nakon čega su na obalu dopremljena tijela 87 stradalih mornara.

Istovremeno je spašeno 32 člana posade koji se trenutno nalaze na liječenju, dok se za još oko 60 mornara i dalje traga. Prema procjenama vlasti Šri Lanke, u trenutku napada na brodu se nalazilo približno 180 članova posade.

Američki ministar odbrane Pete Hegseth iz Pentagona je potvrdio da je američka podmornica izvela napad na iranski ratni brod.

„Američka podmornica potopila je iranski ratni brod čija je posada vjerovala da se nalazi na sigurnom u međunarodnim vodama. Umjesto toga, brod je pogođen torpedom“, izjavio je Hegseth.

Pentagon je objavio i snimak napada na kojem se vidi snažna eksplozija u stražnjem dijelu broda nakon čega fregata počinje tonuti. Iako autentičnost snimka nije nezavisno potvrđena, oblik palube i jarbola podudara se sa ranijim snimcima iranske fregate IRIS Dena.

Glasnogovornik mornarice Šri Lanke, komandant Buddhika Sampath, opisao je dramatične trenutke tokom akcije spašavanja. Iako se incident dogodio izvan teritorijalnih voda te zemlje, vlasti u Colombu odmah su pokrenule operaciju potrage i spašavanja.

„Kada su naši čamci stigli na mjesto događaja, zatekli smo veliku naftnu mrlju. U vodi smo pronašli ljude koji su plutali i uspjeli smo ih izvući. Kasnije smo saznali da su pripadnici posade iranskog broda“, rekao je Sampath.

Tijela poginulih mornara prevezena su kamionima u mrtvačnicu bolnice Karapitiya, gdje su bila prekrivena bijelim čaršafima.

Među 32 preživjela nalaze se i komandant broda te nekoliko visokih oficira. Oni su vlastima Šri Lanke potvrdili da je brod pogođen projektilom ispaljenim iz podmornice.

Potopljena fregata IRIS Dena prethodno je učestvovala u multilateralnoj pomorskoj vježbi „Milan“, koju je od 18. do 25. februara u Bengalskom zaljevu organizovala Indija. Indijska mornarica ranije je na društvenoj mreži X objavila fotografije dolaska iranskog broda, ističući dugogodišnje kulturne veze između dvije zemlje, ali se nakon potapanja fregate zvanični New Delhi još uvijek nije oglasio.