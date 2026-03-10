Asfaltiran put prema Zelenom kamenu u Gornjoj Obodnici

Arnela Šiljković - Bojić

Radovi na sanaciji i asfaltiranju puta prema Zelenom kamenu u Mjesnoj zajednici Gornja Obodnica uspješno su završeni, čime je unaprijeđena putna infrastruktura na ovom području.

Kako je saopćeno, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica realizovala je radove na dionici dugoj oko 400 metara. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 113.597 KM.

Sanacijom i asfaltiranjem ove saobraćajnice poboljšani su uslovi za svakodnevno kretanje stanovnika, ali i pristup području Zelenog kamena, koje je značajno za lokalnu zajednicu.

Nadležni su se ovom prilikom zahvalili građanima na podršci i saradnji tokom realizacije projekta, ističući da će obnovljena dionica doprinijeti boljoj povezanosti naselja i daljem razvoju Mjesne zajednice Gornja Obodnica.

