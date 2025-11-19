Barbarez nakon remija s Austrijom: Ponosan sam na igrače, ovo je put kojim trebamo nastaviti

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je neriješeno 1:1 u Beču protiv Austrije u meču posljednjeg kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

BiH je povela u 12. minuti golom Tabakovića, a izjednačio je Gregoritsch u 77. minuti.

Austrija je ovim remijem zadržala prvo mjesto u grupi i osigurala direktan plasman na SP, dok je BiH ostala na drugom mjestu i svoju šansu će tražiti kroz utakmice baraža.

Austrijanci su tokom cijele utakmice imalu posjed i terensku inicijativu, ali su izabranici selektora Sergeja Barbareza disciplinovanom igrom usčijevali odolijevati svim napadima. Iz prvog napada BiH je uspjeli su doći u vodstvo. Korner je izveo Muharemović, golman Schlager je izbio loptu do Memića koji je vratio u peterac gdje se najbolje snašao Tabaković i glavom je poslao u mrežu.

Do kraja poluvremena Austrijanci su napadali a u 44. minuti su postigli pogodak preko Laimera, koji je poništen nakon intervencije VAR-a, s obzirom na to da je u začetku akcije fauliran Memić.

Drugo poluvrijeme proteklo je u potpunoj opsadi gola bh. selekcije. Austrijanci su konstantno napadali, ali se bh. tim uspješno branio do 77. minute kada je Gregoritsch iskoristio gužvu u šesnaestercu i nakon ubacivanja sa lijeve strane i prečke, odbijenu loptu sa sedam metara poslao u gol za veliko slavlje domaćih navijača.

– Sigurno mogu iskazati ogroman ponos, ogromnu sreću da mogu raditi s ovim momcima koji su dali sve od sebe. To je taj pravi put, želimo da nastavimo dalje. Naravno da su sad tužni momenti, ali idemo dalje. Ovo je osnova, ovo je to što treba ova reprezentacija – rekao je Barbarez nakon utakmice za BHT.

Na stadionu “Ernst Happel” okupilo se 48 hiljada gledalaca, od kojih je polovina navijača BiH koji su pružali gromoglasnu podršku “Zmajevima” koje je dijelilo 13 minuta od drugog plasmana na smotru najboljih svjetskih selekcija.