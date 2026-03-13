Basket Živinice dočekuje Slobodu u 22. kolu Prvenstva BiH

U okviru 22. kola Premijer lige BiH u košarci ekipa KK Basket Živinice ugostit će tuzlanski OKK Sloboda Energoinvest, u susretu koji će biti odigran u petak u Živinicama.

Nakon pobjede na gostovanju kod ekipe KK Student, košarkaše Baska očekuje novi izazov protiv protivnika koji nastupa i u ABA 2 ligi. Ovoga puta domaći tim će pred svojom publikom dočekati komšije iz Tuzle u utakmici koja bi mogla donijeti zanimljiv i neizvjestan duel dva kluba iz Tuzlanskog kantona.

Utakmica Basket Živinice – Sloboda Energoinvest igra se večeras u AP Areni u Živinicama sa početkom u 19:30 sati.

Iz kluba su pozvali navijače i ljubitelje košarke da dođu u što većem broju i pruže podršku domaćem timu, ističući da publika može imati važnu ulogu u ovom susretu.

Cijena ulaznice za utakmicu iznosi pet konvertibilnih maraka, dok je za djecu do 10 godina ulaz besplatan.