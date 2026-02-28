Begova čorba nezaobilazna na iftarskoj trpezi: Recept koji miriše na tradiciju

Begova čorba u danima ramazana ima posebno mjesto na stolu. Miris koji se širi kuhinjom pred iftar vraća u djetinjstvo, u porodične kuće u kojima se supa krčkala polako, bez žurbe, dok se čekao ezan. Ova čorba nije samo uvod u obrok, ona je dio bosanske kulinarske baštine i simbol topline doma.

Iako se danas priprema na različite načine, osnovni sastojci ostaju isti, piletina ili kokoš, bamija, povrće i blagi začini koji daju punoću ukusa bez težine. Upravo zato je begova čorba idealna za iftar, lagana je, a hranjiva, nježna za stomak nakon cjelodnevnog posta.

Sastojci:

Za pripremu klasične begove čorbe potrebni su komadi piletine, najbolje bijelo meso ili dio sa kostima zbog jačeg temeljca, zatim jedna glavica crnog luka, mrkva, komad celera, peršun, šaka suhe bamije, kašika brašna, malo maslaca ili ulja, so, biber i po želji malo limunovog soka. U nekim kućama dodaje se i pavlaka ili žumance za završni, kremasti dodir.

Priprema:

Prvo se meso kuha u većoj količini vode kako bi se dobio bogat temeljac. Tokom kuhanja dodaju se luk, mrkva, celer i peršun. Kada meso omekša, izvadi se, sitno nasjecka i vrati u procijeđenu supu. Suha bamija se prethodno potopi u toploj vodi s nekoliko kapi limuna, a zatim se dodaje u čorbu i kuha dok ne omekša.

U posebnoj posudi napravi se lagana zaprška od maslaca i brašna, tek toliko da dobije blagu zlatnu boju, pa se polako umiješa u čorbu kako bi se postigla fina gustoća. Sve se zajedno kuha još nekoliko minuta da se ukusi sjedine. Na kraju se po želji može dodati malo limunovog soka za svježinu ili umiješati žumance razmućeno s malo pavlake kako bi čorba dobila baršunastu teksturu.

U ramazanskim večerima begova čorba se najčešće servira topla, uz svježu lepinju ili domaći hljeb. Njena prednost je u tome što zasiti, ali ne optereti, pa ostavlja prostora i za ostatak iftarskog obroka.

U vremenu kada se često traže brza rješenja, begova čorba podsjeća da su najbolji recepti oni koji traže malo strpljenja. Dok tiho krčka na šporetu, daje kuhinji onaj poznati miris doma i sigurnosti, a ramazanskoj trpezi poseban, gotovo svečani ton.