BH Telecom obilježava 32 godine rada i digitalnog napretka

BH Telecom 5. septembra obilježava 32 godine rada i razvoja, potvrđujući svoju ulogu lidera u digitalizaciji i tehnološkom napretku. Od 1993. godine, kada je u najtežim ratnim uslovima uspostavljena međunarodna satelitska veza Bosna i Hercegovina – Švicarska i prvi put korišten kod +387, ova kompanija ostaje sinonim za inovacije, stabilnost i pouzdano poslovanje.

Ovogodišnje obilježavanje Dana kompanije nosi poruku zahvalnosti i podsjećanja na važan trenutak kada je signal značio život, a istovremeno naglašava posvećenost zajednici kroz društveno odgovorno djelovanje.

Društvena odgovornost i humanitarni angažman

Poseban akcenat stavljen je na nastavak podrške Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka“. BH Telecom je partner humanitarne trke Zlatni krug i aktivni učesnik „Zlatnog septembra“ – mjeseca podizanja svijesti o raku kod djece. Pored toga, kompanija podržava rad roditeljskih kuća u Sarajevu i Tuzli, pomažući porodicama i djeci u najtežim životnim trenucima. Kroz kontinuirana sponzorstva i donacije, BH Telecom potvrđuje da njegova uloga prevazilazi tehnologiju, postajući oslonac zajednici i pojedincima.

Septembarske promocije za korisnike

U povodu 32. rođendana pripremljene su posebne ponude:

mobilni telefoni po cijenama već od 0,99 KM mjesečno,

akcija „Super septembar“ sa sniženim cijenama Moja TV Net L i Full L paketa na optičkoj mreži, popusti do 50% u okviru kampanje „netFlat – Tvoj svijet za brži net!“.

Moj Asistent – digitalna podrška 24/7

Korisnicima je predstavljen i virtualni asistent Moj Asistent, chatbot dostupan 24 sata dnevno, koji olakšava komunikaciju s kompanijom. Pruža mogućnost brze prijave smetnji, praćenja statusa prijave, personaliziranih informacija, trenutne podrške i prilagođenih preporuka. Chatbot je povezan s korisničkim računom i dostupan na webu i društvenim mrežama, nudeći potpuno novo korisničko iskustvo.

Biz Web – platforma za poslovne korisnike

Septembar donosi i lansiranje BH Telecom Biz Web platforme, namijenjene malim, srednjim i velikim preduzećima. Riječ je o digitalnom rješenju koje poslovnim korisnicima omogućava jednostavniji, brži i personaliziran pristup svim uslugama.

Rast i povjerenje korisnika

Najveći prihod u posljednjih deset godina i više od 2,1 milion korisnika potvrđuju uspješnost kompanije i povjerenje koje uživa. BH Telecom ostaje posvećen inovacijama i društvenoj odgovornosti, oblikujući digitalnu budućnost Bosne i Hercegovine.

Korisnici su pozvani da se pridruže obilježavanju Dana BH Telecoma i iskoriste atraktivne ponude koje prate ovaj jubilej, uz uživanje u prednostima nove generacije usluga i podrške.