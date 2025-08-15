BIHAMK: Očekuje se pojačan promet na svim važnijim putnim pravcima

Zadnji radni dan u ovoj sedmici očekuje se pojačana frekvencija vozila na svim važnijim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini, kao i na većini graničnih prijelaza. Posebno će intezivan saobraćaj biti u poslijepodnevnim satima.

Apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju (pješaci, biciklisti, motociklisti, korisnici električnih romobila..) da budu oprezni i da poštuju sve propise.

Sanacioni radovi su aktuelni na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Vrhpolje-Ključ i Bijeljina-Šepak (u Janji).

Na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prijelazima Gradina i Gradiška duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša pojačana je frekvencija putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na prijelazima: Izačić, Zupci i Deleuša kolona vozila je na izlazu iz zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su od 10 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Čekanja na graničnim prijelazima podložna su čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na našoj web stranici www.bihamk.ba.

Zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila iznad pet tona preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09.00 do 13.00 sati i od 22.00 do 06.00 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22.00 do 06.00 sati), saopćeno je iz BIHAMK-a.