BIHAMK – Važna obavijest za sve koji putuju u Sarajevo

Prema informacijama BIHAMK-a, a na osnovu obavještenja Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, danas, 13. oktobra, povodom posljednjeg ispraćaja legendarnog pjevača Halida Bešlića, doći će do izmjena u režimu saobraćaja u centralnim dijelovima glavnog grada.

Zbog održavanja Komemoracije u Narodnom pozorištu Sarajevo, čije će praćenje građanima biti omogućeno i na Trgu Susan Sontag, od 09:00 do 12:30 sati bit će privremeno zatvorene ili ograničeno prohodne ulice Branilaca Sarajeva i Kulovića.

Iz MUP-a KS apelovali su na građane koji planiraju prisustvovati klanjanju dženaze u Gazi Husrev-begovoj džamiji, koje je zakazano za 13:30 sati, da izbjegavaju dolazak vozilima u sami centar grada. Preporučuje se da automobili budu parkirani dalje od stare gradske jezgre, kako se ne bi stvarale gužve i otežavao protok saobraćaja.

Na svim pravcima prema groblju Bare, gdje će biti obavljen ukop, očekuje se pojačan saobraćaj, a kretanje vozila regulisat će pripadnici saobraćajne policije MUP-a KS. Na magistralnoj cesti Vogošća–Bare moguće je privremeno preusmjeravanje teretnih vozila na alternativne pravce zbog povećanog broja automobila i kolona.

Dodatno, u ulici Alipašina od 12:00 do 17:00 sati bit će zabranjeno kretanje teretnih motornih vozila, dok će u ulicama Jukićeva, Betanija i Dejzina Bikića, u skladu s procjenom policijskih službenika na terenu, privremeno biti izmijenjen režim saobraćaja.

BIHAMK i MUP KS pozivaju sve učesnike u saobraćaju da budu strpljivi, da poštuju upute policije i da planiraju putovanja uzimajući u obzir moguće zastoje u užem centru Sarajeva.