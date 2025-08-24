Bliži se Bike Fest Panonika, evo šta poručuju organizatori

Nedžida Sprečaković
Tuzla se i ove godine sprema za spektakl na točkovima, Bike Fest Panonika 2025, koji će biti održan 13. septembra.

Tuzla se i ove godine sprema za spektakl na točkovima, Bike Fest Panonika 2025, koji će biti održan 13. septembra. Očekuje se dolazak brojnih bajkera i ljubitelja motora iz cijele regije, a organizatori već sada upućuju važne poruke o ponašanju tokom festivala.

Kako ističu, buka motora i paljenje guma jesu dio svakog moto susreta, ali u granicama koje su podnošljive. Tradicionalno, pet minuta prije defilea i tokom samog defilea održava se akcija “Bukom motora za borbu protiv ALS-a”, kada učesnici zajedničkim turiranjem motora daju podršku ovoj borbi.

Organizatori naglašavaju da će nakon 20 sati tokom trajanja festivala, kako u kampu tako i na ulicama Tuzle, biti zabranjena prekomjerna buka i divljanje motorima. Upozoravaju da bi kršenje ovog pravila moglo ugroziti i samu dozvolu za organizaciju narednih festivala.

– Ukoliko je buka jedini razlog vašeg dolaska, preporučujemo da ne dolazite. Naš festival počiva na osnovnim pravilima respekta i zajedničkog duha susreta, poručili su organizatori.

Bike Fest Panonika i ove godine želi potvrditi status jednog od najatraktivnijih moto događaja u Bosni i Hercegovini, uz jasnu poruku: “Dođite u miru ili ostanite kod kuće.”

