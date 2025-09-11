Blok tarife: Da li se sada ispati čekati “jeftinu struju”?

Uvođenjem novog sistema naplate električne energije uz blok tarife, mnogi građani su se pitali kako se obračunava kada imaju dvotarifna brojila, odnosno višu (VT-skupa struja) i manju (MT-jeftina struja) tarifu. Obračun je sada prvi put jasno prikazan na računima, pa je moguće izvući precizne zaključke.

Blok tarifa se ne računa odvojeno za VT i MT, nego se ukupna potrošnja sabira i raspoređuje u blokove – zeleni, plavi ili crveni. Tek kada se utvrdi koliko je kilovata u kojem bloku, taj iznos se proporcionalno dijeli na VT i MT, u skladu sa udjelom potrošnje. To znači da ako domaćinstvo potroši 60 posto VT i 40 posto MT, isti omjer se zadržava unutar svakog bloka.

U praksi, ovo znači da se blok tarifa ne može “prevariti” gomilanjem potrošnje u MT satima. Čak i ako korisnik najveći dio struje troši noću ili vikendom, ukupna količina električne energije se sabira i raspoređuje po blokovima. Kada se pređe 1000 kWh, ulazi se u crveni blok bez obzira na to koliko je bilo VT, a koliko MT potrošnje.

Ipak, razlog da se potrošnja prebacuje u MT sate i dalje postoji, jer je osnovna cijena MT kilovata znatno niža od VT cijene. Tako će računi onih koji većinu struje koriste u MT periodima i dalje biti manji, iako blok tarifa ostaje ista.Novi sistem blok tarifa donosi pravedan obračun za sve korisnike jer se blokovi odnose na ukupnu potrošnju domaćinstva. Građani, međutim, trebaju biti svjesni da ključnu ulogu i dalje ima štednja i racionalna upotreba energije, a ne pokušaji da se blokovi izbjegnu prebacivanjem u MT sate.