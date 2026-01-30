Bolji linijski prevoz: Skupština TK usvojila izmjene Zakona o komunalnim djelatnostima

Skupština Tuzlanskog kantona je usvojila izmjene i dopune Zakona o komunalnim djelatnostima, koje predviđaju izdvajanje sedam miliona KM iz kantonalnog budžeta za subvencionisanje međugradskog linijskog prevoza. Ove izmjene imaju za cilj poboljšanje efikasnosti pružanja usluga građanima i osiguranje da javni prevoz bude dostupniji, pouzdaniji i kvalitetniji, uz poštivanje prava lokalnih zajednica i prevoznika.

„Smatram da je svim građanima TK cilj da imaju bolju uslugu prevoza, linijskog. Kanton nema resurse za te djelatnosti, ovo je dakle zadatak lokalnih samouprava. Cilj je da se neki problemi koji su bili u linijskom prevozu prošle godine, da bi se preduprijedili, za to su odvojena sredstva“, rekao je Žarko Vujović, predsjednik Skupštine TK.

Predložene izmjene Zakona izazvale su raspravu među poslanicima, jer se kanton direktno uključuje u finansiranje linijskog prevoza.

„Moja sugestija je išla ka tome i to sam sugerisao Vladi TK i nadležnom ministarstvu da prilikom izrade tog propisa da vode računa, da prije nego se on donese da se konsultuju lokalne zajednice, općine i gradovi, a zašto ne i svi privredni subjekti koji se bave ovom vrstom djelatnosti“, kazao je Damir Šišić, zastupnik SDA u Skupštini TK.

Tokom diskusije, istaknuta je važnost konsultacija sa lokalnim zajednicama i privrednim subjektima prilikom izrade podzakonskih akata, kako bi se spriječile zloupotrebe, monopol i osiguralo učešće što većeg broja registrovanih prevoznika.

„Iznijela sam svoje negedovanje jer smatram da je neophodno bilo da stoji da se iste djelatnosti mogu povjeriti i u obavljanju drugih nadležnosti ali uz isključivu nadležnost tih lokalnih zajednica, jer smatram da je to njihova ustavna i primarna nadležnost“, rekla je Mirela Memić, zastupnica SDP-a u Skupštini TK.

Socijaldemokrate su podržale izmjene Zakona, uz uvjerenje resornog ministra da kantonalna intervencija neće dovesti do monopola, nego da će unaprijediti linijski prevoz i poboljšati dostupnost usluga građanima. Cilj je da se sredstva koriste transparentno, a da svaka odluka bude u funkciji dobrobiti stanovnika Tuzlanskog kantona.

„Mi smo podržali ovaj Zakon jer omogućava primjenu sredstava koje smo planirali kako bismo pomogli našim sugrađanima, a skrenuli smo pažnju Ministarstvu da kod primjene ovih sredstava ne dođe do određenog monopola, što smo dobili od usmeno obećanje od ministra da se to neće desiti“, kazao je Husein Tokić, zastupnik SDBiH u Skupštini TK.

Zakonom je jasno definisano da kanton može podržati komunalne djelatnosti samo u slučajevima kada time doprinosi efikasnijem obavljanju usluga. Poseban fokus stavljen je na linijski prevoz, čime se želi omogućiti bolja povezanost gradskih i prigradskih područja, ali istovremeno zaštititi lokalne prevoznike i spriječiti nepravednu konkurenciju.