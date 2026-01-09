Borački dodatak nije uvršten u budžet FBiH, sta će uslijediti?

Borački dodatak, koji bi demobilisanim borcima donio dodatnih 1,5 konvertibilnu marku za svaki mjesec proveden u odbrani zemlje, nije uvršten u Prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Iako je ovo pravo ranije dogovoreno unutar radne grupe Vlade FBiH, borci sada čekaju jasan odgovor da li će i na koji način njihov zahtjev biti realizovan.

„Naravno, evo, mi ćemo istrajavati po tom pitanju. Evo u posljednje vrijeme su se pojavili neki predsjednici organizacija koji, eto, bi nekako to ublažili, da to ide malo blaže. Nemaju na to pravo. Borci očekuju i od njih, svih koji su registrovani po bilo kojoj osnovi i koji vode brigu o borcima, da stanemo zajedno u jedan saf i da ovaj borački dodatak zajedno završavamo i da dođemo do okončanja tog boraška dodataka.“ – istakao je Ibrahim Mušić, predsjednik Saveza demobilisanih boraca TK.



Sredstava ima, nedostaje volje



Kako dodaje Mušić, mogućnosti ima, ima i sredstava, potrebno je samo malo dobre volje i pravednije raspodjele sredstava da bi borci mogli dobiti dodatak, koji minorno, ali može doprinijeti poboljšanju egzistencije boračke populacije.

„Nažalost, ovo nije ni dovoljno o čemu mi pričamo. To su mala sredstva, pojedinačno gledano, iako u zbiru dostižu iznose veće od 200 miliona maraka. U okviru budžeta koji se raspoređuju na različite načine širom Bosne i Hercegovine, dio tih sredstava može i treba biti usmjeren i na boračku populaciju.“ – podcrtao je Ibrahim Mušić, predsjednik Saveza demobilisanih boraca TK.

Zahtjev demobilisanih boraca za uvođenje boračkog dodatka na federalnom nivou još uvijek nema konačan odgovor. Iz Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona navode da s nivoa Federacije BiH nisu dobili odbijenicu, ali ni formalno prihvatanje njihovog zahtjeva, te da od borbe za ovo pravo neće odustati. Borački dodatak, u iznosu od 1,5 konvertibilnih maraka po mjesecu provedenom u odbrani zemlje, prethodno je dogovoren unutar radne grupe Vlade Federacije BiH. Iako je jasno da se to pravo neće naći u osnovnom prijedlogu budžeta, boračke organizacije računaju na mogućnost njegove realizacije kroz rebalans budžeta tokom godine. Podcrtavaju da se na borce zaboraviti ne smije.

„Sve ono što nam zakon bude dozvoljavao, mi ćemo to u narednom periodu koristiti, prepoznavat ćemo, dakle, šta možemo i upoznavat ćemo se šta možemo i šta trebamo raditi, tako da niko se ne igra sa borcima i sa, evo, njihovom egzistencijom i njihovim zahtjevima koji su opravdani.“ – dodaje Mušić.

Sa druge strane, danas, 9. januara, u jednom dijelu Bosne i Hercegovine obilježava se praznik koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim, a poruke koje dolaze iz institucija i civilnog društva ukazuju na potrebu poštivanja ustavnog poretka i odluka najviših sudskih instanci, kako bi se očuvala stabilnost i institucionalno funkcionisanje države.

„Mi smo tada kao borci kazali, hajde, sjedat ćemo, pa ćemo razgovarati, neka odgovaraju oni koji su krivi, neka ih istražuju institucije države BiH. Ja ću biti tako otvoren da to su najčešće kriminalci koji ne bi trebali imati mjesta ni u jednom narodu BiH, trebao bi svaki dio naroda, govorimo u nacionalnom smislu, da se pomakne malo od tih ljudi koji ih vode na ovakav način zavađama, svađama itd.“ – istakao je Ibrahim Mušić, predsjednik Saveza demobilisanih boraca TK

Dok se politički dogovori odgađaju i odgovornost prebacuje s jednih na druge, boračka populacija ne postaje ni mlađa ni zdravija. Vrijeme koje prolazi za mnoge znači sve težu egzistenciju i sve manje strpljenja. Upravo zbog toga, borci poručuju da im nisu potrebna velika obećanja, već konkretni koraci i minimum sigurnosti koji bi im u 2026. godini osigurali osnovna, zakonom zagarantovana ljudska prava.