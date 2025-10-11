Bosanska tradicija u srcu Tuzle: Dani meda okupili 48 izlagača iz cijele BiH

Trg slobode u Tuzli i danas će da miriše na tradiciju, domaće proizvode i slatki okus meda. Jučer su svečano otvoreni Drugi dani meda i ruralnog stvaralaštva Tuzlanskog kantona, manifestacija koja je i ove godine okupila 48 izlagača iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.

Tokom dva dana trajanja manifestacije, posjetioci imaju priliku degustirati i kupiti domaće proizvode, razgovarati s proizvođačima te saznati više o tradiciji pčelarstva, zanatstva i ruralne proizvodnje koja čuva duh i običaje bh. sela.

Na štandovima se mogu pronaći razne vrste meda, prirodni kozmetički proizvodi, biljni pripravci, rukotvorine, suveniri i autohtoni prehrambeni proizvodi nastali iz ljubavi i rada vrijednih domaćih proizvođača.

Manifestaciju, koja se održava pod pokroviteljstvom Grada Tuzle, svečano je otvorio gradonačelnik Zijad Lugavić, istakavši značaj podrške malim proizvođačima i razvoju lokalne ekonomije.

– Ovakve manifestacije nisu samo prilika za promociju domaćih proizvoda, već i za jačanje svijesti o važnosti očuvanja naše ruralne baštine i tradicije – poručio je Lugavić.

Oranizatori su zadovoljni kako odzivom izlagača tako i posjetilaca. Almir Dedić iz Udruženja PREC napomenuo je da je ovo izvanredna prilika za promociju sela i seoskih proizvoda dok je Šefik Ćivić iz PD »Nektar« dodao da je ovo drugo izdanje ove manifestacije, za koju se nada da će postati dio naše tradicije.

Otvaranje su obogatili članovi Folklornog ansambla “Panonija”, koji su svojim nastupom donijeli duh bosanske tradicije i podsjetili posjetioce na ljepotu narodnog stvaralaštva.

„2. Dani meda i ruralnog stvaralaštva“ biće otvoreni i danas na Trgu slobode od 10 sati, pa organizatori pozivaju građane Tuzle i okolnih mjesta da posjete manifestaciju, podrže domaće proizvođače i osjete toplinu i mirise autentičnog bosanskog sela – u srcu grada.