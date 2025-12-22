Crveno-crni pred Primorje: „Podrška s tribina nam pravi razliku“

Košarkaši tuzlanske Slobode nastavljaju takmičenje u ABA 2 ligi, a u Tuzlu stiže izuzetno zahtjevan protivnik, ekipa Primorja. Uoči meča iz domaćeg tabora poručuju da su svjesni kvaliteta rivala, ali i da vjeruju u dobar rezultat pred domaćom publikom.

Sloboda dočekuje Primorje u važnom meču u Tuzli

Nakon pobjede protiv Mornara iz Bara, Tuzlacima na megdan stiže još jedna crnogorska ekipa. Slobodu sada očekuje duel protiv Primorja, ekipe koja ima tri poraza i jednu pobjedu u ABA 2 ligi te zauzima drugu poziciju u domaćem prvenstvu.

„Mislim da naša prednost prije svega leži u organizaciji našeg napada i u šuterskom smislu. Mislim da smo u tom kontekstu bolji tim, barem smo pokazali to u dosadašnjem dijelu prvenstva. S druge strane, oni su u nekim drugim situacijama odbrambeno malo bolji tim od nas. Utakmica je živa stvar i kad se krene igrati onda se puno stvari odvija na ovu ili na onu stranu. Pitanje je koncentracije, fokusa, energije, želje i tako dalje“, pojasnio je Marko Trbić, trener OKK Sloboda.

Igrači poručuju da je atmosfera u ekipi dobra i da se trenira na visokom nivou, uz jasne taktičke zadatke za predstojeći meč. Crveno-crni će pokušati nametnuti agresivan ritam igre, svjesni da samo takvim pristupom može parirati fizički zahtjevnom protivniku.

„Stvarno, momci su sjajni, dobro treniramo, vrijedno, naporno, ali sve je to stvar da bi napredovali, da bi izašli bolji. Ekipa Primorja je nezgodna ekipa, znam te momke uglavnom. Znamo dakle nam prijeti najveća opasnost i ako ispoštujemo dogovori iz svlačionice i budemo igrali agresivno u napadu i odbrani, moći ćemo da izvučemo pobjedu”, rekao je Vladimir Tomašević, igrač OKK Sloboda.

„Očekujem prije svega da ćemo pobijediti, igrati kao tim. Trener nam je rekao da igramo agresivno i u napadu i u odbrani jer sada imamo više ljudi u rosteru. Ukoliko to napravimo, smatram da ćemo doći do našeg cilja“, dodao je O'Showen Williams, igrač OKK Sloboda.

Jedan od važnih faktora je i domaći teren, a iz Slobode ističu da im podrška navijača daje dodatnu snagu, posebno u zahtjevnim utakmicama kakva je ova.

„Mi jednostavno igramo bolje kad osjetimo tu energiju s tribina. Dakle, igračima je to uvijek u terenu jako bitno. Ovo je meni druga sezona u Tuzli i sigurno je da ove godine imamo više ljudi i bolju podršku s tribina nego što je to bilo prošle godine i samim tim jako sam zadovoljan. Naravno da bih volio da toga bude više, ali nekako ja mislim da je to do nas. Što mi budemo bolji, publike će biti više i tako da vjerujem da smo tim koji sigurno svaki dan na treningu i na utakmici daje sve od sebe i publika ne može da nam zamjeri na tome da nismo borben tim. To ćemo sigurno ostati, a onda vjerujem da ćemo i svojim kvalitetom i dinamikom igre privući još veći broj gledalaca“, kazao je trener Slobode.

Utakmica Sloboda-Primorje igra se u srijedu od 18 sati. Sloboda je trenutno deveta na tabeli sa šest bodova iz četiri utakmice, dok je ekipa Primorja 14. sa pet bodova. Tuzlacima su ostale još četiri utakmice u regularnom dijelu, nakon čega se nadaju prolasku u play off takmičenja.