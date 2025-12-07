Da li će od januara doći do povećanja penzija?

Najniža penzija u FBIH trenutno iznosi 599 KM, zajamčena je oko 715 KM, dok se prosječna penzija kreće oko 760 KM. Ovi iznosi govore da veliki broj penzionera živi u zoni niskog ili skromnog standarda, posebno oni koji primaju najniže penzije. Upravo zato pitanje da li će konačno od januara doći do značajnijeg povećanja penzija ponovo postaje jedno od pitanja za više od 440 hiljada korisnika PIO fonda FBIH.

Šta penzioneri očekuju i kakva je realnost

Rast cijena osnovnih životnih namirnica, režija i potreba u domaćinstvu pojačao je pritisak na kućni budžet penzionera. Penzioneri sve glasnije traže povećanje najnižih primanja i model koji bi pratio stvarne troškove života. Ukazuju da sadašnja razlika između onih koji primaju 599 KM i onih čija primanja prelaze hiljadu maraka stvara nejednakosti, pa očekuju pravedniju raspodjelu i najnižu penziju koja bi osigurala dostojniji život.

Šta predviđa nacrt izmjena zakona i zbog čega izaziva dileme

U pripremi je nacrt izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji bi donio drugačiji model raspodjele. Prema prijedlogu, najniža penzija bila bi povećana na oko 700 KM, što bi donijelo olakšanje velikom broju korisnika. Istovremeno, penzije ostvarene sa samo 15 godina staža bile bi manje nego sada, jer novi sistem naglašava dužinu radnog staža i uplaćene doprinose. Takav pristup otvorio je rasprave o pravednosti novog modela i mogućim posljedicama po one s kraćim radnim stažom.

Kolike su šanse da novi zakon stupi na snagu

Iako je nacrt tehnički pripremljen, procjene ukazuju da su male šanse da bude usvojen do kraja godine. Nedostatak političke saglasnosti, finansijska neizvjesnost i potreba za dodatnim analizama usporavaju proces. Uvođenje novog modela zahtijevalo bi dodatno vrijeme za usklađivanje budžetskih obaveza, pa se sve češće procjenjuje da bi odluka mogla biti odgođena.

Šta slijedi ako novi zakon ne bude usvojen

Ako do usvajanja ne dođe, nastavlja se primjena postojećeg sistema. To znači da će se iznosi zadržati u sadašnjim okvirima, a redovno usklađivanje penzija bit će provedeno na proljeće. Visina usklađivanja zavisi od rasta prosječne plate i potrošačkih cijena, pa se može očekivati određeno povećanje, ali ne i promjena koja bi značajno poboljšala standard penzionera.