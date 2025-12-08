Subvencija od nepunih 70 KM za sve građane sa liste korisnika koje je dostavila Vlada bit će realizovana na području Brčko Distrikta.

Naime, JP Komunalno Brčko potvrdilo je da će subvencija električne energije biti obračunata u iznosu od 67,70 KM za sve građane koji se nalaze na listi korisnika koje je dostavila Vlada Distrikta, nakon što je usvojena odluka o podršci socijalno ugroženim kategorijama tokom ove godine. Subvencija električne energije primjenjuje se na osobe koje su tokom 2025. godine bile obuhvaćene socijalno programskim mjerama nadležnih institucija, čime se nastavlja praksa koja je u prethodnim godinama imala za cilj rasterećenje najranjivijih domaćinstava.

Iskustvo iz ranijih ciklusa pokazalo je da dio građana kojima je subvencija pripadala nikada nije iskoristio pravo na ovu vrstu pomoći. Zbog toga JP Komunalno Brčko poziva sve koji su pravo ostvarili, ali račune za električnu energiju primaju na drugo ime, da se jave na info šalter kako bi subvencija bila evidentirana na mjernom mjestu koje koriste, bez obzira na titulara računa, jer je važno da umanjenje troškova dođe do stvarnog korisnika.

Postoji i grupa građana koja je pravo na ovu podršku stekla ranijih godina, ali je nisu mogli koristiti zbog toga što im brojilo nije registrovano na njihovo ime. Iz preduzeća poručuju da subvencija može biti prenesena i na ovakva domaćinstva, što znači da ni jedna odobrena pomoć ne mora ostati neiskorištena.