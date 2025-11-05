Dan žalosti u BiH nije proglašen iz političkih razloga

RTV SLON
Zukan Helez, ministar odbrane BiH/Fena
FOTO: Zukan Helez, ministar odbrane BiH/Fena

Dan žalosti u BiH nije proglašen iz političkih razloga, poručio je ministar Zukan Helez nakon što odluka o proglašenju Dana žalosti povodom tragedije u Tuzli nije dobila potrebnu podršku u Vijeću ministara.

Ministar je kazao da je prijedlog bio isključivo ljudski čin, vođen željom da se iskaže poštovanje prema preminulim i njihovim porodicama. Naglasio je da je očekivao jedinstvo i minimum empatije, te da u takvim situacijama ne bi trebalo biti prostora za političke kalkulacije.

Helez je pojasnio da se dvojica ministara iz SNSD, kako je rekao pod kontrolom bivšeg predsjednika administrativnog dijela BiH, nisu pojavila niti su glasala o ovoj tački, što je onemogućilo usvajanje odluke. Dodao je da istupi pojedinih medija o navodnom nedostatku kvoruma ne stoje, te da je istina da odluka nije donesena jer ministri SNSD nisu učestvovali u glasanju.

Ovo, kako je kazao, nije pitanje politike niti entitetske pripadnosti, već pitanje ljudskosti i dostojanstva. U trenutku kada se porodice i građani suočavaju s dubokim bolom, poručio je, potrebno je pokazati saosjećanje kao zajednica.

Helez je izrazio žaljenje što dio političkih predstavnika nije našao snage da se uzdigne iznad podjela i da makar u trenucima tragedije stane uz građane kojima je, kako je naglasio, najpotrebniji osjećaj podrške i zajedništva.

pročitajte i ovo

BiH

Vijeće ministara BiH bez kvoruma za odluku o Danu žalosti

Vijesti

Vlada Federacije BiH proglasila 6. novembar Danom žalosti zbog tragedije u...

Vijesti

Sutra dan žalosti u TK

Vijesti

Desetine hiljada ljudi u Novom Sadu odaju počast stradalima u padu...

BiH

Zukan Helez: Djeca su naše najveće blago, izdaja policijske uniforme je...

Vijesti

Helez: Naša budućnost zavisi od ulaganja u modernu i otpornu odbranu

Tuzla i TK

Uviđaj u Domu penzionera Tuzla nastavlja se sutra

BiH

Tursko Ministarstvo vanjskih poslova izrazilo saučešće povodom tragedije u Tuzli

Tuzla i TK

Učenici u TK minutom šutnje odaju počast stradalima u požaru u Domu penzionera

Vijesti

Ramo Isak u Tuzli: Saučešće porodicama i zahvalnost herojima

Istaknuto

/VIDEO/ Dnevnik Crno i bijelo: Dan nakon tragedije u Tuzli

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]