Dan žalosti u BiH nije proglašen iz političkih razloga, poručio je ministar Zukan Helez nakon što odluka o proglašenju Dana žalosti povodom tragedije u Tuzli nije dobila potrebnu podršku u Vijeću ministara.

Ministar je kazao da je prijedlog bio isključivo ljudski čin, vođen željom da se iskaže poštovanje prema preminulim i njihovim porodicama. Naglasio je da je očekivao jedinstvo i minimum empatije, te da u takvim situacijama ne bi trebalo biti prostora za političke kalkulacije.

Helez je pojasnio da se dvojica ministara iz SNSD, kako je rekao pod kontrolom bivšeg predsjednika administrativnog dijela BiH, nisu pojavila niti su glasala o ovoj tački, što je onemogućilo usvajanje odluke. Dodao je da istupi pojedinih medija o navodnom nedostatku kvoruma ne stoje, te da je istina da odluka nije donesena jer ministri SNSD nisu učestvovali u glasanju.

Ovo, kako je kazao, nije pitanje politike niti entitetske pripadnosti, već pitanje ljudskosti i dostojanstva. U trenutku kada se porodice i građani suočavaju s dubokim bolom, poručio je, potrebno je pokazati saosjećanje kao zajednica.

Helez je izrazio žaljenje što dio političkih predstavnika nije našao snage da se uzdigne iznad podjela i da makar u trenucima tragedije stane uz građane kojima je, kako je naglasio, najpotrebniji osjećaj podrške i zajedništva.