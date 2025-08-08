Danas isplata penzija u RS, saopšteno je iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. Pravo na redovno mjesečno primanje za juli 2025. ostvarilo je ukupno 291.416 korisnika, od čega 233.846 u Republici Srpskoj i 57.570 van njenih granica.

Za isplatu julskih penzija obezbijeđeno je 160,45 miliona KM u neto iznosu, odnosno 162,39 miliona KM u bruto iznosu.

Prosječna penzija za juli iznosi 632,39 KM, što predstavlja 40,43 posto prosječne plate u Republici Srpskoj. Najniža penzija za osiguranike sa 40 i više godina staža iznosi 637,43 KM, dok za isti period osiguranja prosječna penzija dostiže 949,35 KM, što čini 60,70 posto prosječne plate.

Najviša penzija za mjesec juli u Republici Srpskoj iznosi 3.422,36 KM.

Prihod ostvaren po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje tokom jula 2025. godine iznosio je 157,19 miliona KM.

Struktura korisnika prava pokazuje da je najzastupljenija kategorija starosna penzija, koju prima 63,87 posto korisnika. Porodične penzije čine 24,12 posto, invalidske 11,95 posto, dok ostala prava obuhvataju 0,05 posto korisnika.

Isplata penzija u RS obuhvata više od 291.000 korisnika, a prosječna penzija nastavlja da prati trend blagog rasta, uprkos činjenici da i dalje ostaje znatno ispod prosječne plate u ovom entitetu.