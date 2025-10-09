Danas isplata septembarskih penzija u Republici Srpskoj

U Republici Srpskoj danas počinje isplata septembarskih penzija, za šta je izdvojeno ukupno 167 miliona konvertibilnih maraka, saopšteno je iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje RS.

Vlada Republike Srpske početkom godine izvršila je redovno usklađivanje penzija, u skladu s rastom prosječne plate i troškova života. Uz to, krajem avgusta su se stekli uslovi i za vanredno povećanje penzija od tri odsto, pa će današnja isplata biti uvećana u odnosu na prethodni period.

Iz Fonda su naveli da će sredstva biti doznačena na račune korisnika u bankama, dok će penzioneri koji penziju primaju putem pošte isplatu dobijati narednih dana, prema planiranoj dinamici.

U Republici Srpskoj penziju trenutno prima više od 280 hiljada korisnika, a redovna i stabilna isplata penzija jedan je od prioriteta Vlade RS, poručuju iz nadležnih institucija.