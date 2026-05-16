Danas nestabilno vrijeme, na snazi žuti meteoalarm za Tuzlu

Tuzlu i Tuzlanski kanton danas očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme, uz česte pljuskove, kišu i osjetan pad temperature, saopćeno je iz vremenskaprognoza.ba.

U Tuzli će jutro proteći uz nešto više suhog vremena, dok se oko podneva i tokom poslijepodneva očekuju jači pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura iznosit će do 16 stepeni, dok će se u večernjim satima spustiti na oko 8 stepeni.

Za područje Tuzle na snazi je žuti meteoalarm zbog obilnijih padavina, a upozorenje traje do 21:59 sati.

Na području Tuzlanskog kantona danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme s kišom tokom cijelog dana. Najintenzivnije padavine očekuju se u popodnevnim i večernjim satima, posebno u Tuzli, Živinicama i Srebreniku, gdje se prognozira od 5 do 20 litara kiše po metru kvadratnom.

Temperature u TK kretat će se od 8 stepeni u večernjim satima do 16 stepeni tokom jutra i podneva. Puhat će umjeren jugozapadni do zapadni vjetar, s udarima do 4 metra u sekundi.