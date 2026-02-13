Danas oblačno i kišovito, razvedravanje poslijepodne

Danas u Tuzli očekujte oblačno i kišovito jutro sa visokom vjerovatnoćom pljuskova, posebno između 6 i 9 sati. Temperatura će se kretati od 2°C u ranim jutarnjim satima do 11°C poslijepodne.

Vjetar će biti slab do umjeren. Poslijepodne će se razvedriti i padavine prestati. Za izlazak obucite toplu vodootpornu jaknu i čizme zbog kiše i vlažnog vremena u prvoj polovini dana. Nema aktivnih upozorenja za regiju Tuzla.

U narednih 7 dana očekuje se hladno i vrlo kišovito vrijeme sa čestim padavinama. Nedjelja, 15. februara, je dan sa najjačim kišnim pljuskovima i padavinama od oko 6 mm. Temperaturni minimumi će često biti ispod nule, posebno u noćnim satima.

Najbolji dan za izlet u ovom periodu je subota, 14. februara, jer će biti relativno najsušiji dan sa manjom količinom padavina. Za regiju Tuzla je aktivno upozorenje od nedjelje, 15. februara, u 00:00 sati do ponedjeljka, 16. februara, u 00:00 sati zbog obilnih padavina i mogućih poplava.