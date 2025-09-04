Danas oblačno vrijeme s mogućim pljuskovima

Ali Huremović
Pretežno oblačno vrijeme
Foto: RTV Slon/ Arhiva

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, s minimalnim padavinama.

U većini dijelova zemlje bit će vedro ili slabo oblačno, s rijetkim i slabim pljuskovima u sjeveroistočnim i istočnim predjelima tokom jutarnjih sati. Vjetar slab do umjeren, uglavnom istočnog i jugoistočnog smjera.

Jutarnje temperature od 13 do 20°C, dnevne od 25 do 33°C, najviše u južnim i jugozapadnim dijelovima.

U Tuzlanskom kantonu slična prognoza

U Tuzlanskom kantonu danas pretežno vedro i toplo tokom dana, sa minimalnim vjetrom i bez značajnih padavina. U ranim jutarnjim satima moguća je slaba kiša u pojedinim područjima, posebno u Gradačcu gdje su izvještaji o jačim pljuskovima do 8 sati. Temperature će se kretati od 14°C u jutarnjim satima do 28°C tokom podneva, sa najvišim vrijednostima u urbanim centrima. Nema aktivnih upozorenja.

