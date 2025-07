Danas oblačno vrijeme s pljuskovima

Danas u Tuzli očekujemo oblačno vrijeme s čestim pljuskovima tokom cijelog dana. Temperature će varirati između 12°C u ranim jutarnjim satima i 18°C poslijepodne.

Vjetar će biti umjeren, s udarima do 5,8 m/s. Preporučuje se nositi kišnu jaknu i čizme otporne na vodu zbog čestih pljuskova. Upozorenje: Za regiju Tuzla vrijedi upozorenje na obilne padavine od 28. jula 22:00 do 29. jula 21:59, s očekivanom količinom od 30 do 50 l/m².

U narednih sedam dana očekuje se postepeno poboljšanje vremenskih uslova. Najbolji dan za izlet je petak, 1. avgusta, kada će biti vedro i toplo, s temperaturama do 28°C i bez padavina. U subotu i nedjelju mogući su kratki pljuskovi, ali uglavnom će biti suho. Preporučuje se iskoristiti petak za aktivnosti na otvorenom.

