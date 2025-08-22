Danas posebna sjednica NSRS o Dodiku i Viškoviću

Jasmina Ibrahimović
Skupštinska većina u NSRS usvojila izmjene Zakona o policiji, opozicija napustila zasjedanje/ rezolucija o genocidu
Foto: FENA/ Narodna skupština Republike Srpske

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je za danas, sa početkom u 10 sati, a na dnevnom redu je referendum, ostavka premijera RS Radovana Viškovića, te informacija o presudi Miloradu Dodiku.

Osim ove tri tačke dnevnog reda, uvršten je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu.

Iz Narodne skupštine RS je potvrđeno da su na dnevnom redu posebne sjednice četiri tačke dnevnog reda. To su: Usvajanje ostavke predsjednika Vlade RS, Informacija o presudi Suda BiH izrečene predsjedniku RS i odluci CIK BiH o prestanku mandata predsjedniku RS Miloradu Dodiku i zauzimanje stava Narodne skupštine o budućim aktivnostima institucija RS, Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi (po hitnom postupku) i Razmatranje i usvajanje odluke o raspisivanju referenduma povodom odluka Suda BiH izrečene predsjedniku RS i odluci CIK o prestanku mandata Miloradu Dodiku.

