Danas pretežno vedro, narednih sedam dana promjenljivo vrijeme

U Tuzlanskom kantonu danas pretežno vedro i toplo, bez padavina tokom cijelog dana. Temperature će se kretati od 14°C u ranim jutarnjim satima do 29-31°C tokom podneva, ovisno o području.

Vjetar će biti slab do umjeren, s najvećim intenzitetom do 2.6 m/s u planinskim predjelima poput Kladnja. Noću će temperature pasti na 17-22°C. Upozorenja nema.

Narednih sedam dana u TK očekuje se promjenjivo vrijeme. U srijedu 10. septembra i četvrtak 11. septembra očekuju se obilnije padavine sa učestalošću do 90% i količinama do 7.3 mm/h, posebno u središnjim dijelovima kantona.

Petkom 12. septembra padavine će se smanjiti na 20%, a vikend će donijeti umjerene kiše (35-50%). Temperature će varirati između 26°C i 30°C tokom dana, noću 15-20°C. Upozorenja za obilne padavine vrijede za središnje i planinske dijelove od srijede do četvrtka.