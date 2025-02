Danas sunčano, povoljna i bioprognoza

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne postepeno naoblačenje s juga. Tokom noći lokalno slaba kiša na jugu i jugozapadu. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura zraka od 3 do 9, na jugu do 13 °C.

Biometeorološka prognoza