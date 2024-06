Danas sunčano uz temperature iznad 30 stepeni

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Ponegdje u planinskim i sjevernim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, a najviša dnevna od 28 do 34 stepena.

Biometeorološka prognoza