Danas u Tuzli toplo vrijeme sa temperaturama do 26°C

Toplo vrijeme do poslijepodne

Danas u Tuzli očekuje se toplo vrijeme s temperaturama od 14°C ujutro do 26°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 4,8 m/s. Večernji sati donose blage pljuskove s povećanjem vjerojatnosti padavina poslije 21:00.

Obucite laganu odjeću i uzmite kišobran za večernje sate. Upozorenje: Očekuje se grmljavina od 10:00 do 21:59, a od 22:00 do sutra 21:59 vrijedi upozorenje za obilne padavine (20-50 l/m²).

U TK obilne padavine

U Tuzlanskom kantonu danas očekujemo obilne padavine sa količinom od 20 do 30 l/m², posebno u središnjim i planinskim dijelovima. Aktivno je upozorenje za jake kiše od 27. Juli 22:00 do 28. Juli 21:59.

Temperature će varirati od 16 do 25°C, sa umjerenim vjetrom jugozapadnog smjera. U planinskim područjima moguća je grmljavina tokom poslijepodnevnih sati.

