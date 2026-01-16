Danas vedro i suho vrijeme

Jasmina Ibrahimović

Danas u Tuzli očekuje se vedro i suho vrijeme tokom cijelog dana, uz minimalne šanse za padavine. Temperature će se kretati od -1°C u ranim jutarnjim satima do 9°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 3 m/s.

Obucite toplu zimsku odjeću, kao što je kaput, šal i rukavice, posebno za jutarnje i večernje sate kada su temperature niske. Zbog vedrine i slabog vjetra, dan je pogodan za kratke šetnje, ali pazite na poledice u ranim jutarnjim satima.

U narednih sedam dana očekuje se hladno i uglavnom suho vrijeme, s temperaturama koje će se spuštati i do -9°C. Od subote, 24. januara, očekuju se znatne padavine u obliku snijega, s najvećom količinom u nedjelju, 25. januara. Najbolji dan za izlet u ovom periodu je utorak, 20. januar, jer je prognozirano potpuno vedro i suho, iako veoma hladno. Tokom vikenda od 24. i 25. januara očekuju se obilnije padavine, pa planirajte aktivnosti u skladu s tim.

