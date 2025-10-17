Danas zbog radova obustave na pojedinim dionicama

Zbog radova na deminiranju terena na magistralnom putu Ustiprača-Goražde (na lokalitetu kamenoloma), svakog radnog dana u vremenu od 08.00 do 15.00 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja. U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje dolazi do polusatnih obustava u vremenu od 07.30 do 17.00 sati.

Zbog sanacionih radova danas i sutra (17. i 18.10.) od 08 do 16 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Vitez-Vjetrenica (prolaz kroz naselje Počulica). Za vrijeme obustave alternativni pravac je Vitez-Lašvanska petlja-Zenica.

Na području Kobilje Glave (magistralna cesta Sarajevo-Vogošća) od 09.00 do 15.00 sati saobraća se usporeno, jednom trakom, zbog radova na sanaciji klizišta.

Zbog radova na sanaciji dilatacije na mostu u Ostrožcu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, saobraća se usporeno, jednom trakom, uz regulaciju semaforima.

Zbog oštećenja kolovoza na magistralnom putu Žepče–Maglaj (lokacija Ozimica), na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste, saobraća se usporeno.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Zavidovići-Vozuća (u mjestu Krivaja), Klašnice-Banja Luka, Jablanica-Blidinje (na dionici Jablanica-Kosne Luke), Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Semizovac-Olovo, Gacko-Foča (u Sastavcima), Mostar-Čitluk (na ulazu u Čitluk) i Jajce-Crna Rijeka.

Radovi na redovnom održavanju svjetlosne signalizacije izvode se danas na raskrsnicama, na magistralnim cestama na području Putićeva, Viteza i Travnika.

Počela je registracija putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), što povremeno može uzrokovati duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila iznad pet tona preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09.00 do 13.00 sati i od 22.00 do 06.00 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22.00 do 06.00 sati), saopćeno je iz BIHAMK-a.