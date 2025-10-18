Delegacija Muftijstva mostarskog u posjeti Tuzli: Istaknuta važnost saradnje i zajedništva

RTV SLON
Foto: Grad Tuzla

U Tuzli je boravila delegacija Muftijstva mostarskog, predvođena muftijom dr. Salem-ef. Dedovićem, koja je posjetila Muftijstvo tuzlansko i muftiju dr. Vahid-ef. Fazlovića. Tokom boravka razgovarano je o saradnji između muftijstava, ali i o značaju međusobnog razumijevanja i zajedničkih vrijednosti koje čine temelj bosanskohercegovačkog društva.

Delegacija je obišla i Behram-begovu džamiju, poznatu i kao Šarenu ili Atik džamiju, najstariju džamiju u Tuzli izgrađenu prije 1548. godine, koja je nakon temeljite rekonstrukcije i restauracije svečano otvorena 2025. godine.

U srdačnom razgovoru naglašena je važnost saradnje s vjerskim zajednicama, te potreba njegovanja tolerancije, uvažavanja različitosti i zajedničkog života.

„Tuzla je najljepša kada zajedno gradimo povjerenje, poštovanje i jedinstvo, jer samo zajedništvom čuvamo ono što nas povezuje“, kazao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.

