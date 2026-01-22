Delić: Novi obračun penzija donosi rast veći od 17 posto, rast se odsada vezuje za prosječnu platu

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić izjavio je za FTV da bi najavljeno povećanje penzija trebalo biti znatno veće zbog izmjena formule obračuna, kojom se umjesto rasta vezanog za BDP uvodi prosječna plata u Federaciji BiH.

Prema njegovim riječima, to bi ove godine trebalo osigurati rast penzija veći od 17 posto, za razliku od dosadašnjih 5 do 6 posto.

Delić navodi da će promjena u praksi značiti vidljiv rast primanja, te da bi minimalna penzija trebala porasti za više od 100 konvertibilnih maraka. Poredi i da su minimalne penzije u gotovo deset godina ranije rasle približno za isti iznos koliko bi sada mogle porasti u jednoj godini.

Ministar ističe da niko neće ostati bez prava na penziju, ali da visina primanja mora pratiti staž i uplaćene doprinose. Kako je rekao, pravo na penziju imaju i oni sa 15 godina staža, ali ne može biti isto da neko radi 15, 20 ili 40 godina i ima jednaka primanja, jer su razlike u doprinosima velike.

Na kraju je poručio da zakon nije idealan, ali da je u postojećim okolnostima realno i finansijski održivo rješenje koje čuva stabilnost penzijskog sistema. Dodao je da se paralelno rade i druge reforme, uključujući zakone o tržištu rada, s ciljem povećanja zaposlenosti, što vidi kao ključ dugoročne stabilnosti penzijskog i invalidskog sistema.