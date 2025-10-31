Delić potvrdio: Zakon o PIO spreman, minimalna penzija 700 KM od 2026. godine

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić je potvrdio da su izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju već završene i upućene u proceduru. Prema njegovim riječima, zakon bi trebao stupiti na snagu 1. januara 2026. godine, a njegovim usvajanjem bi Federacija BiH uvela dva redovna usklađivanja penzija godišnje – 1. januara i 1. jula, prema modelu 60:40 koji prati rast plata i cijena.

„Penzije nisu socijalno davanje, nego zarađeno pravo. Izmjene zakona trebale bi osigurati pravedniju raspodjelu, jer nije isto kada neko radi 15 ili 40 godina“, rekao je Delić, dodajući da će promjene Federaciju godišnje koštati oko 500 miliona maraka, ali će poboljšati položaj penzionera.

Najviše pažnje izazvala je procjena da bi minimalna penzija mogla iznositi oko 700 maraka, što je, prema Deliću, još neslužbena, ali realna projekcija. „Sve penzije bi linearno rasle, ali konačan iznos zavisi od usvajanja budžeta“, rekao je ministar.

Predsjednik Saveza udruženja penzionera FBiH Marinko Jovanović smatra da je iznos od 700 KM skroman, ali realan: „U posljednjih nekoliko godina penzije nisu pratile rast troškova života. Ova minimalna osnovica od 700 maraka izgleda pristojno u sadašnjim okolnostima“, rekao je.

On je potvrdio da je s Vladom postignut dogovor o novom modelu usklađivanja penzija, te da su odustali od ranijeg zahtjeva za omjer 70:30 zbog ograničenih budžetskih mogućnosti. „Sljedeće godine penzije bi trebale porasti za 17,1 posto, a u naredne dvije za dodatnih 14,6 posto. To su ozbiljne brojke i finansijski zahtjevan plan“, kazao je Jovanović.

Haso Halilović, zamjenik predsjednika Saveza, rekao je da bi zakon trebao donijeti „više pravednosti u sistemu“ i omogućiti da oni koji su duže radili imaju veće penzije. „Sedamsto maraka nije dovoljno za dostojanstven život, ali je realno i predstavlja važan korak naprijed“, rekao je Halilović.

On je dodao da su penzioneri i Vlada postigli kompromis oko uvođenja dodatka na penziju koji bi se, po uzoru na Hrvatsku, isplaćivao jednom godišnje, zavisno od stanja u budžetu i rasta troškova života.

Sva trojica saglasni su da zakon mora biti usvojen do kraja godine kako bi od početka 2026. penzioneri u Federaciji BiH konačno dobili stabilniji i pravedniji sistem, s redovnim usklađivanjem i mogućnošću dodatka koji bi donekle ublažio posljedice inflacije.