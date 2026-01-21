Delić: Za tri dana ćemo znati hoće li penzije rasti 17 ili 5 posto

Za tri dana bit će poznato da li će penzije u Federaciji BiH u 2026. godini rasti ukupno 17,2 posto ili će povećanje ostati na nivou od oko pet do šest posto, koliko predviđa važeći model usklađivanja, rekao je to Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike. Odluka je sada na Domu naroda Parlamenta FBiH, koji treba potvrditi izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju usvojene u Zastupničkom domu.

Ako Dom naroda usvoji izmjene zakona, već u februaru bi uslijedilo prvo povećanje penzija od 11,6 posto, koje se odnosi na januarske penzije. Drugo usklađivanje bilo bi u julu, uz dodatnih 5,6 posto. Prema ovim projekcijama, ukupno povećanje u 2026. godini iznosilo bi 17,2 posto i odnosilo bi se na više od 465.000 penzionera u Federaciji BiH.

U slučaju da Dom naroda ne potvrdi zakon i vrati ga u proceduru, februarsko povećanje ne bi bilo moguće. Tada bi penzioneri dobili redovno usklađivanje prema važećem zakonu, koje se očekuje u maju i iznosilo bi oko pet do šest posto.

Dom naroda tako odlučuje između potvrđivanja izmjena koje bi omogućile značajniji rast penzija već početkom februara i zadržavanja postojećeg modela usklađivanja, koji donosi osjetno manji rast primanja.