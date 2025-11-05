Deset osoba stradalo: Danas Kolegij gradonačelnika Tuzle nakon požara

Arnela Šiljković - Bojić

U požaru koji je sinoć oko 20:45 sati zahvatio sedmi sprat Doma penzionera u Tuzli, prema posljednjim informacijama, smrtno je stradalo deset osoba, dok je oko dvadeset povrijeđeno, potvrđeno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Tijela nastradalih biće prebačena u Komemorativni centar radi identifikacije i obdukcije. Među povrijeđenima su, osim korisnika ustanove, i pripadnici policije, vatrogasci, medicinski radnici te uposlenici Doma penzionera.

Gradonačelnik Tuzle sazvao je vanredni kolegij koji će biti održan jutros u 8:00 sati, na kojem će nadležne službe iznijeti nove informacije o okolnostima požara, broju stradalih i stanju povrijeđenih.

Podsjetimo, požar je izbio na sedmom spratu Doma penzionera, a brzom intervencijom pripadnika Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uz pomoć vatrogasaca iz Srebrenika te dobrovoljnih društava iz Gornje Tuzle i Tuzle, vatra je lokalizovana. U gašenju i evakuaciji učestvovali su i pripadnici policije, Službe hitne medicinske pomoći Tuzla te medicinsko osoblje domova zdravlja iz Lukavca, Srebrenika i Kalesije.

Uviđaj će biti izvršen kada se steknu uslovi, a istraga o uzrocima ovog tragičnog događaja je u toku. Više detalja očekuje se nakon jutrošnjeg kolegija.

pročitajte i ovo

Vijesti

Dom penzionera saopćio broj smrtno stradalih osoba u požaru, oglasili se...

Vijesti

Služba porodične medicine Doma zdravlja Tuzla učestvuje u zbrinjavanju stradalih u...

Tuzla i TK

Sutra više detalja o požaru u Domu penzionera Tuzla

Tuzla i TK

Nove informacije iz policije o požaru u Domu penzionera Tuzla

Tuzla i TK

Tuzla: Oglasili se iz policije o požaru u Domu penzionera

Vijesti

Požar u Domu penzionera u Tuzli, vatrogasci na terenu

Vijesti

Dom penzionera saopćio broj smrtno stradalih osoba u požaru, oglasili se i iz MUP-a

Vijesti

Služba porodične medicine Doma zdravlja Tuzla učestvuje u zbrinjavanju stradalih u požaru

Tuzla i TK

Sutra više detalja o požaru u Domu penzionera Tuzla

Tuzla i TK

Nove informacije iz policije o požaru u Domu penzionera Tuzla

Tuzla i TK

UKC Tuzla zbrinjava evakuisane iz Doma penzionera

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]