Dnevnik TV Slon donosi pregled najznačajnijih događaja koji su obilježili ovaj ponedjeljak, 10. novembar 2025. godine:

Produžen rok za rješavanje predmeta ratnih zločina do kraja 2028. godine. Udruženja žrtava nezadovoljna jer nisu konsultirana.

Osigurana sredstva za isplatu invalidnina ratnim i civilnim invalidima za oktobar, ukupno više od 57 miliona maraka.

Nakon požara održana sjednica u Gradskoj upravi. Potvrđeno, Dom penzionera Tuzla je javno dobro i slijedi obnova.

U UKC-u Tuzla Hospitalizirano 12 pacijenata povrijeđenih u požaru. Njihovo zdravstveno stanje stabilno.

Potvrđena kazna Ragibu Aljiću – 15 godina i 8 mjeseci zatvora zbog ubistva i pokušaja paljevine.

U akciji pronađena dva kilograma kokaina i oružje. Dvije osobe uhapšene i predate Tužilaštvu.

Obilježen Međunarodni dan računovođa uz radionice i aktivnosti za učenike ekonomskih škola.

Dario Gjergja novi selektor reprezentacije BiH, debitovat će protiv Turske i Srbije.

Zmajevi se pripremaju za mečeve s Rumunijom i Austrijom. Barbarez poručuje – dajemo maksimum.

U nastavku informacije o planskim isključenjima i vremenska prognoza.