Dnevnik TV Slon donosi pregled najznačajnijih događaja koji su obilježili ovaj ponedjeljak, 10. novembar 2025. godine:
Produžen rok za rješavanje predmeta ratnih zločina do kraja 2028. godine. Udruženja žrtava nezadovoljna jer nisu konsultirana.
Osigurana sredstva za isplatu invalidnina ratnim i civilnim invalidima za oktobar, ukupno više od 57 miliona maraka.
Nakon požara održana sjednica u Gradskoj upravi. Potvrđeno, Dom penzionera Tuzla je javno dobro i slijedi obnova.
U UKC-u Tuzla Hospitalizirano 12 pacijenata povrijeđenih u požaru. Njihovo zdravstveno stanje stabilno.
Potvrđena kazna Ragibu Aljiću – 15 godina i 8 mjeseci zatvora zbog ubistva i pokušaja paljevine.
U akciji pronađena dva kilograma kokaina i oružje. Dvije osobe uhapšene i predate Tužilaštvu.
Obilježen Međunarodni dan računovođa uz radionice i aktivnosti za učenike ekonomskih škola.
Dario Gjergja novi selektor reprezentacije BiH, debitovat će protiv Turske i Srbije.
Zmajevi se pripremaju za mečeve s Rumunijom i Austrijom. Barbarez poručuje – dajemo maksimum.
U nastavku informacije o planskim isključenjima i vremenska prognoza.