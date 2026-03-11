Dnevnik TV Slon: Sve vijesti na jednom mjestu

U sjedištu Vlade Federacije BiH održan je sastanak o situaciji na svjetskom tržištu nafte i mogućim posljedicama po snabdijevanje gorivom u Bosni i Hercegovini. Predstavnici Vlade, najvećih distributera nafte i naftnih derivata, Terminala Federacije BiH i Željeznica Federacije BiH razgovarali su o stabilnosti tržišta, kretanju cijena i mogućim izazovima u narednom periodu. Posebna pažnja posvećena je i najavljenim blokadama graničnih prijelaza 23. marta, koje bi mogle utjecati na transport i distribuciju naftnih derivata.

Prijevoznici iz BiH i regiona najavili su mogućnost blokada granica 23. marta zbog problema s pravilima boravka profesionalnih vozača u Evropskoj uniji. Upozoravaju da bi takav potez mogao usporiti lance snabdijevanja i izazvati poremećaje u međunarodnom transportu, dok bi putnički saobraćaj ostao neometan, a uvoz robe bio omogućen tokom prvih 72 sata.

Sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je proteste u Tuzli za petak i subotu, 13. i 14. marta, zbog, kako navode, dugogodišnjeg nerazumijevanja vlasti i lošeg položaja ljekara u ovom kantonu. Kao osnovni zahtjev ističu izjednačavanje koeficijenata za obračun plata sa kolegama u drugim kantonima Federacije BiH.

Na Trgu slobode u Tuzli održan je mirni skup žena i majki Srebrenice s ciljem podsjećanja na stradanje civila, traženja nestalih i jačanja borbe za istinu i pravdu. Poručeno je da će nastaviti aktivnosti dok se ne pronađe posljednja nestala osoba.

Na pojedinim dionicama Južne magistrale u Tuzli počeli su radovi na sanaciji oštećenog kolovoza. Iako održavanje ove saobraćajnice spada u nadležnost Cesta Federacije BiH, Grad Tuzla je iz budžeta izdvojio sredstva kako bi se sanirali najkritičniji dijelovi i poboljšala sigurnost saobraćaja.

Na Policijskoj akademiji Federalnog MUP-a u Sarajevu promovirana je 51. klasa kadeta za početni čin policajac. Osnovnu policijsku obuku završilo je 128 kadeta Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, a za najboljeg kadeta proglašen je Adin Hodžić s prosječnom ocjenom 9,66.

Hiljade malih trgovina u Bosni i Hercegovini uskoro bi mogle uvesti kartično plaćanje. Projekat, koji su predstavili Federalno ministarstvo trgovine, GIZ i SERDA, predviđa besplatnu instalaciju POS terminala s ciljem modernizacije poslovanja i smanjenja sive ekonomije.

Vlada Tuzlanskog kantona povećala je izdvajanja za sport u 2026. godini na 3,7 miliona KM, što je za 1,5 miliona više nego prošle godine. Sredstva će biti raspodijeljena kroz tri javna poziva, s fokusom na omladinski i školski sport te podršku sportskim klubovima i takmičarima.

Košarkaši Slobode Energoinvesta u četvrtfinalu ABA 2 lige igrat će protiv ekipe Sutjeske iz Nikšića. Prva utakmica zakazana je za 18. mart u Nikšiću, dok je revanš planiran 25. marta u tuzlanskom Mejdanu.