Koksara Lukavac najvjerovatnije će otići u stečaj, ali bi proizvodnja trebala biti nastavljena jer Gordan Pavlović, vlasnik kompanija Pavgord, Alumina i Boksit, planira preuzeti pogon pod zakup.

Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je izmjene Zakona o visokom obrazovanju koje donose pogodnosti studentima i strože kriterije za privatne univerzitete.

Godinu dana nakon uvođenja, neradna nedjelja u trgovinama u FBiH mogla bi biti izmijenjena novim zakonom koji predviđa određene izuzetke.

U Sarajevu je otvoren Sajam poslova “Gledaj sebi posla” na kojem više od stotinu poslodavaca nudi priliku za zapošljavanje i promjenu karijere.

Tužilaštvo BiH ažuriralo je aplikaciju “SKY I ANOM PREDMETI 2021–2025” radi transparentnijeg prikaza podataka o predmetima i rezultatima rada.

Policija je uhapsila dvije osobe iz Sarajeva osumnjičene za razbojništvo nad stranim državljankama u Tuzli.

Policija je spriječila krivolov na području Tuzle i oduzela oružje i municiju dvojici osumnjičenih.

U Tuzli je otvorena II bazična škola ultrazvuka abdomena za ljekare iz Federacije BiH i Brčko distrikta s ciljem stručnog usavršavanja.

Od sutra počinje sezona grijanja u Tuzli i Šićkom Brodu, nakon uspješno završene tehnološke probe sistema.

Evropski univerzitet Brčko distrikt svečano je dočekao novu generaciju studenata, označivši početak akademske godine i podjelu indeksa.

Fudbalska reprezentacija BiH počela je pripreme za mečeve s Kiprom i Maltom, a selektor Barbarez poručio je da je oktobar ključan mjesec kvalifikacija.

Rukometaši Slobode u srijedu otvaraju novu sezonu Premijer lige BiH domaćom utakmicom protiv Gračanice u Mejdanu.

Seniorke ŽFK “Sloboda 2024” ubjedljivo su savladale ŽNK Široki Brijeg rezultatom 8:0 u okviru Prve ženske federalne lige.

Atletski klub Sloboda Tehnograd organizovao je “Tuzlansku olimpijadu” i Prvenstvo Specijalne olimpijade BiH uz stotine učesnika i bogat sportski program.