Dodik Nikšiću: „Dobri moj Nermine, u BiH ima vladavine prava koliko u Dubaiju snijega“

Foto: Fena

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik reagovao je na izjavu premijera Federacije BiH Nermina Nikšića, poručivši da je iznenađen njegovim tumačenjem pojma vladavine prava.

„Iznenađen sam izjavom Nermina Nikšića da je vladavina prava kad Šmit napiše zakon i kad se po tom papiru vodi proces protiv mene“, naveo je Dodik.

On je dodao da u Bosni i Hercegovini ima vladavine prava „taman koliko i u Dubaiju snijega“, te da je pravda u zemlji onoliko pravedna „koliko su bili pošteni Minhauzen i Lustig zajedno“.

„Jedinstvena je kao rogovi u vreći. I takva BiH ništa nije uradila, meni je sudio Šmit, isti onaj koji je pučem tebe, pravеdni moj Nermine, ustoličio za predsjednika Vlade Federacije“, poručio je Dodik.

Dodik je istakao da mu ni BiH ni visoki predstavnik nisu mogli ništa oduzeti „jer mu ništa nisu ni dali“, dodajući da bi, da je Nikšić „u punom kapacitetu“, poslao Ramu Isaka da privede Šmita „da se pravna država BiH izvini što ju je uništio“.

