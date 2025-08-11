Dodikov advokat najavio žalbu

Goran Bubić, advokat predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, potvrdio je za Fenu da je jutros preuzeo odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIКBiH) o oduzimanju mandata njegovom klijentu i da će sutra predati žalbu na odluku.

Žalbu na odluku predaće Apelacionom vijeću Suda BiH nakon što je Centralna izborna komisija BiH prošle sedmice donijela odluku o oduzimanju mandata predsjedniku RS Miloradu Dodiku.

CIK je odluku donio nakon pravosnažne presude zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH, a Dodiku je izrečena kazna zatvora od jedne godine i šest godina zabrane obavljanja političkih funkcija.

Advokatski tim predsjednika RS je najavio apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti ovakve odluke Suda BiH i zatražio odgađanje izvršenja presude do odluke Ustavnog suda BiH.

Ranije je advokat Ante Nobilo koji je bio u pravnom timu Dodika izjavio da je plan da se u ovom postupku ide do Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Istovremeno, ako Apelaciono vijeće Suda BiH potvrdi odluku CIK-a, po Izbornom zakonu BiH, slijedi raspisivanje prijevremenih izbora za predsjednika RS.