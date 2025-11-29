Dosta hladnoće, idemo u toplije dane

Dosta hladnoće je iza nas, a prognoze pokazuju da pred nama slijedi znatno mirniji i topliji period. Nakon današnjeg utjecaja oslabljenog ciklona vrijeme se smiruje i prelazi u fazu stabilnijih, suših i za početak decembra neuobičajeno blagih dana.

Današnji dan protiče pod oblačnim nebom nad istočnim dijelom regije, uz tmurnu atmosferu i ponegdje slabe padavine. Kiša se javlja lokalno, dok se snijeg zadržava na predjelima iznad otprilike 500 metara nadmorske visine. Do poslijepodnevnih sati padavine će oslabiti i potpuno prestati.

Od sutra počinje period stabilnog vremena koji bi mogao potrajati najmanje desetak dana, a prema trenutnim najavama i sve do sredine mjeseca. Preovladavat će suho i relativno toplo vrijeme, bez pravih zimskih obilježja. Noći ostaju hladne i maglovite, uz mraz u kotlinama i mjestima gdje se zrak najbrže ohladi. Na planinama prekrivenim snijegom jutarnje temperature mogle bi padati i do oko minus jedanaest stepeni.

Dnevni sati donijet će potpuno drugačiju sliku. U krajevima gdje nema niskih oblaka očekuje se sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme. Južniji predjeli i primorje imat će najviše sunčanih intervala, dok će sjeverniji i unutrašnji dijelovi ostajati pod maglom i niskim oblacima, što ograničava porast temperature.

Prolazno povećanje oblačnosti uz kišu moguće je oko petog i eventualno oko osmog decembra, ali i tada prognoze zadržavaju relativno toplo vrijeme.

Sve dostupne najave pokazuju da do polovine mjeseca nema znakova koji bi ukazivali na jače, zimsko zahlađenje ili snijeg u nižim predjelima.

