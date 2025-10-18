Druga pobjeda Tuzlaka u sezoni: Sloboda ubjedljiva protiv Leotara

Košarkaši Slobode iz Tuzle ostvarili su i drugu uzastopnu pobjedu u novoj sezoni MaxBet lige BiH, savladavši Leotar u Trebinju rezultatom 88:65 (20:19, 19:16, 26:14, 23:16).

Domaći tim imao je minimalnu prednost samo u uvodu meča, ali su Tuzlaci ubrzo preuzeli kontrolu i sigurnom igrom do kraja susreta potvrdili trijumf. Presudna je bila treća četvrtina u kojoj su izabranici Marka Trbića serijom poena stvorili dvocifrenu razliku koju su zadržali do kraja.

Najefikasniji u redovima Slobode bio je Milija Miković sa 24 poena, a pratio ga je O’Showen Williams sa 18. Sani Čampara dodao je 14 poena i 10 asistencija, dok je Stefan Glavogovac ubacio 12. Kod domaćih se istakao Christopher Moore sa 17 poena, dok su Lewis Savion i Stefan Mijović ubacili 14, odnosno 13 poena.

Tuzlaci su dominirali u gotovo svim segmentima igre – imali su bolji procenat šuta, više asistencija i čvršću odbranu, što im je donijelo sigurnu i zasluženu pobjedu.

Nakon dva odigrana kola Sloboda ima maksimalan učinak od 2:0, dok je Leotar sada na omjeru 1:1.