Dubai ima zalihe svježe hrane za svega desetak dana

Adin Jusufović
dubai

Izvršni direktor jedne od najvećih svjetskih logističkih kompanija upozorio je da Dubai raspolaže zalihama svježe hrane za još približno deset dana, a razlog nije nedostatak finansijskih sredstava, već poremećeni lanci snabdijevanja nakon sukoba s Iranom.

Stefan Paul, direktor kompanije Kuehne and Nagel, izjavio je za švicarsku televiziju SRF da Dubai i zemlje Zaljeva uvoze između 80 i 90 posto hrane, dok čak 70 posto namirnica za države GCC-a prolazi kroz Hormuški moreuz. Taj ključni pomorski prolaz zatvoren je za komercijalni saobraćaj od 28. februara, što je ozbiljno poremetilo transport hrane.

Situaciju dodatno otežava pad kapaciteta zračnog teretnog saobraćaja prema Bliskom istoku za 22 posto između 28. februara i 3. marta, pokazuju podaci kompanije Aevean koje je objavio Reuters.

Problemi su se odrazili i na luku Jebel Ali, jedan od najvažnijih logističkih centara u regiji koji opslužuje oko 50 miliona ljudi. Operacije u luci bile su obustavljene nakon udara, a djelimičan nastavak rada uslijedio je tek 5. marta.

Stručnjaci naglašavaju da je riječ prije svega o logističkom, a ne finansijskom problemu. Svježe namirnice poput voća, povrća, mliječnih proizvoda i začinskog bilja imaju vrlo kratak rok trajanja i ne mogu se transportovati alternativnim pomorskim rutama koje bi put produžile i do šest sedmica.

Iako vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata raspolažu značajnim zalihama suhe i smrznute hrane te strateškim rezervama žitarica, stručnjaci upozoravaju da bi smanjenje zaliha svježih proizvoda moglo imati i simboličan efekat. Prazne police u supermarketima u jednom od najbogatijih gradova svijeta predstavljale bi ne samo logistički nego i politički signal o ranjivosti globalnih lanaca snabdijevanja.

