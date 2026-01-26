Epilog tuče u Tuzli: Dva napada jedne te iste osobe

Adin Jusufović
tuča, tuče, mup

U Tuzli su 26. januara prijavljena dva incidenta za koja policija sumnja da ih je počinila ista osoba, a jedan osumnjičeni je uhapšen, saopćeno je iz Uprave policije MUP-a TK.

Policijskoj stanici Centar prvo je prijavljen napad na M.H. (2004) iz Tuzle u ulici Muhameda Hevaija Uskufija, u blizini Elektrotehničke škole. Prema prijavi, nepoznata osoba ga je fizički napala u dva navrata, prvo dok je bio u vozilu, a potom i nakon što se udaljio i ponovo zaustavio nedaleko, pri čemu je zadobio povrede koje su u UKC Tuzla konstatovane kao lakše tjelesne povrede, uz oštećenje vozila.

Dežurni kantonalni tužilac ovaj događaj je okvalifikovao kao krivično djelo nasilničko ponašanje.

Istog dana oko 16.15 sati policija je zaprimila više prijava građana o tuči u blizini Skvera i Muzičke škole. Na mjestu događaja zatečeni su A.I. (1972) iz Tuzle, koji je zbog povreda prevezen u UKC Tuzla, i S.Z. (1992) iz Tuzle.

Nakon uviđaja, policija je utvrdila da je u oba slučaja najvjerovatnije riječ o istom počiniocu, a dežurni tužilac drugi događaj je okvalifikovao kao tešku tjelesnu povredu u pokušaju.

S.Z. je lišen slobode i nakon kriminalističke obrade, uz izvještaj s dokazima, biće predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

