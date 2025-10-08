EU diže carine na čelik: Odgovor Bruxellesa na kinesku konkurenciju

Evropska komisija najavila je niz novih mjera kojima želi zaštititi domaću industriju čelika od rastuće kineske konkurencije, koju smatra nepoštenom. Ključna odluka odnosi se na udvostručenje carina na uvoz čelika i smanjenje kvota za bescarinski uvoz iz zemalja izvan Evropske unije.

Potpredsjednik Komisije, Francuz Stéphane Séjourné, objavio je na platformi X da će kvote za bescarinski uvoz biti prepolovljene, dok će uvoz koji premaši dopuštene količine biti oporezovan carinama od 50 posto, umjesto dosadašnjih 25 posto.

Predložene mjere, koje još moraju odobriti sve članice Unije i Evropski parlament, trebale bi dovesti carine na nivo sličan onima u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Prema Séjournéu, cilj novog plana je očuvanje evropske proizvodnje i radnih mjesta u sektoru čelika, te zamjena postojećih zaštitnih mehanizama koji istječu sredinom 2026. godine.

„Evropska industrija čelika nalazi se na rubu kolapsa. Ove mjere su neophodne kako bi ponovo postala konkurentna“, poručio je Séjourné, prenosi SEEbiz.

Evropska unija u međuvremenu vodi i pregovore s Washingtonom o mogućem ukidanju američkih carina na evropski čelik, kako bi obje strane zajednički ojačale otpornost prema kineskoj konkurenciji.

Prema podacima organizacije World Steel Association, Kina je prošle godine proizvela više od 1.000 miliona tona čelika, što čini više od polovine svjetske proizvodnje. Slijede Indija sa 149 miliona tona, Japan s 84 i Sjedinjene Američke Države sa 79 miliona.

Evropske zemlje, s druge strane, proizvode znatno manje: Njemačka oko 37 miliona tona, Španija 12, a Francuska manje od 11 miliona. Takva razlika dodatno pojačava pritisak na evropske proizvođače, koji već godinama trpe posljedice masovno subvencionisane kineske proizvodnje i dampinških cijena.

Uz to, visoke cijene energije nakon ruske invazije na Ukrajinu i smanjena potražnja u sektorima poput automobilske i građevinske industrije dodatno su pogoršali stanje. Evropska komisija upozorava da su upravo nepoštene kineske prakse i prekomjerni kapaciteti glavni uzrok gubitaka i zatvaranja evropskih čeličana.