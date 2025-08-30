Eurobasket: BiH danas igra drugi meč sa Španijom

Danas od 16:30 sati košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrat će drugi meč u okviru Grup C EuroBasketa 2025.

Nakon što su u četvrtak uspješno savladali selekciju Kipra, sada ih očekuje novi izazov, susret sa selekcijom Španije.

BiH je odradila odličan start uz upečatljivu pobjedu nad domaćinom, Kiprom (91:64), čime su pokazali borbenost i spremnost za odlučne izazove u grupi.

Bosna i Hercegovina takmiči se u izuzetno zahtjevnoj Grupi C, koju čine:

Španija

Grčka

Italija

Gruzija

Kipar (domaćin)