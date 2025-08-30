Eurobasket: BiH danas igra drugi meč sa Španijom

Arnela Šiljković - Bojić
Košarka, reprezentacija BiH, Eurobasket

Danas od 16:30 sati košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrat će drugi meč u okviru Grup C EuroBasketa 2025.

Nakon što su u četvrtak uspješno savladali selekciju Kipra, sada ih očekuje novi izazov, susret sa selekcijom Španije.

BiH je odradila odličan start uz upečatljivu pobjedu nad domaćinom, Kiprom (91:64), čime su pokazali borbenost i spremnost za odlučne izazove u grupi.

Bosna i Hercegovina takmiči se u izuzetno zahtjevnoj Grupi C, koju čine:

Španija

Grčka

Italija

Gruzija

Kipar (domaćin)

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Vremenska prognoza za Tuzlu: Očekuju se jače padavine

Tuzla i TK

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

Magazin

U vagonu gdje žena odlazi: Putnice stižu na Siciliju

Vijesti

Helez: Vojna služba je najveća čast i odgovornost

Vijesti

Prijeteća poruka Jergoviću prešarana crvenim srcima

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]