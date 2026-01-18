Evo čemu služe ove linije na zadnjem staklu automobila

Foto: Pexels

Ako ste ikada primijetili tanke, vodoravne linije na zadnjem staklu automobila, znajte da nisu tu zbog izgleda. Riječ je o grijačima zadnjeg stakla, koji imaju važnu ulogu u sigurnosti vožnje jer pomažu da se staklo brzo odmagli i odledi, posebno tokom zime.

Te linije su zapravo tanke provodne trake, napravljene od metala i smole, ugrađene u samo staklo ili između njegovih slojeva. Kada uključite zadnji odmagljivač, kroz njih prolazi električna struja, nastaje otpor, a time i toplota. Rezultat je da se za nekoliko minuta uklanjaju magla i led, pa se vidljivost prema nazad značajno poboljšava.

Ako se desi da zadnje staklo ne odmagljuje, uzrok je najčešće jednostavan. Može biti pregorio osigurač, došlo je do prekida u jednoj od linija, ili je problem u prekidaču. Osigurač se obično lako zamijeni, dok se oštećena linija može popraviti posebnim kompletom za popravku ili u servisu. Kvar prekidača je rjeđi, ali u tom slučaju je najbolje da provjeru uradi stručna osoba.

Iako djeluju neupadljivo, ove linije su praktično “tihi čuvar” vidljivosti u hladnim danima. Ispravan zadnji odmagljivač znači manje čekanja prije polaska, bolju preglednost u vožnji i manji rizik zbog magle ili leda na staklu.

